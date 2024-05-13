В окупації дітей могли примусово забрати в табори та не повернути батькам

До підконтрольної Україні території вдалося повернути ще дев’ятьох дітей з їхніми родинами. Йдеться про п’ять повних сімей, повідомив колишній омбудсмен та засновник організації Save Ukraine Микола Кулеба у понеділок, 13 травня.

За його словами, родини мали різні причини для того, щоб виїхати з окупації. Одні виїжджали через обстріли, а інші – через можливі викрадення дітей та примусові поїздки до російських таборів.

«Врятовані діти розповіли нам, що починаючи з 6 класу в російських школах на окупованих територіях з 6 класу змушують вступати в юнармію, незалежно від статі. А у 10-11 класах — до кадетського корпусу, де навчають стріляти з автоматів, керувати БпЛА, рити окопи тощо. Тих, хто добре складає іспити, "заохочують" прохідними високими балами для вступу до вишів», – повідомив Микола Кулеба.

Зазначається, з початку роботи організації Save Ukraine врятувала 324 дитини. З них – 88 сиріт та позбавлених батьківського спілкування дітей.

Нагадаємо, 1 травня Україна повернула ще трьох дітей з окупації на Херсонщині.