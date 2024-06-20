Новий час-бот призначений для військових та їхніх родин

Міністерство оборони запустило чат-бот «Армія+» для надання консультацій військовозобовʼязаним, військовим та їхнім родинам.

«Армія+ створений для надання підтримки військовим, цивільним особам та їхнім сім’ям», – йдеться в повідомленні міністерства.

Чат-бот доступний за посиланням і пропонує оперативні відповіді на широкий спектр запитань, зокрема, щодо грошового забезпечення, отримання статусу УБД, протезування, cанаторного лікування тощо. Щоб отримати необхідну інформацію або консультацію, достатньо перейти за посиланням та вибрати відповідну категорію запитань.