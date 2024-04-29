Українців закликали не використовувати фейкові чат-боти, які масово створюють росіяни

Увечері неділі, 28 квітня, з месенджера Telegram зникли чат-боти Головного управління розвідки, Мінцифри та Служби безпеки України. Боти використовуватися для того, що повідомляти про рух та розташування техніки російських окупантів. У понеділок, 29 квітня, у прес-службі ГУР підтвердили, що Telegram заблокував бот розвідки. Вже вранці офіційні боти відновили роботу, повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI.

На припинення роботи ботів звернув увагу херсонський журналіст Костянтин Риженко. Він повідомив, що у чат-боти ГУР, СБУ та Мінцифри за невідомих обставин неможливо зайти.

Йдеться про чат-боти «Головний бот розвідки» (ГУР), «Stop russian war bot» (СБУ) та «єВорог» (Мінцифри). У кожному з цих ботів можна було повідомити про розташування ворожої техніки, російських штабів, РЕБ та ППО, та дислокацію російського особового складу. Зокрема, чат-боти використовувати українці в окупації чи на лінії фронту.

Згодом у прес-службі добровольчого легіону «Свобода Росії» повідомили, що виявили блокування і свого бота. Добровольці повідомили, що дані користувачів у безпеці та закликати не підписуватися на неперевірені клони-боти, які масово створюють російські спецслужби.

29 квітня у прес-службі ГУР підтвердили, що Telegram заблокував чат-бот розвідки за невідомих причин. Водночас розвідники запевнили, що персональні дані користувачів у безпеці.

«Сьогодні керівництво платформи Telegram необгрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України, в тому числі заблоковано “Головний бот розвідки”. Це відбулось всупереч правилам та публічним заявам, які керівництво Telegram публічно декларувало», – повідомили у прес-службі розвідки.

У прес-службі ГУР також попередили, що росіяни створюють боти зі схожими назвами та використовують інформацію українців на свою користь. Розвідка закликала не надсилати жодної інформації та персональних даних таким ботам.

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що блокування чат-ботів українських урядових організацій пов’язане з тиском російських спецслужб на керівництво Telegram. При цьому Юрчишин сказав, що не вважає, що блокування здійснили через критику месенджера з боку української влади.

«Українській владі, зокрема і через залучення платформи Apple, вдалося знайти рішення щодо блокування російської пропаганди в Telegram. Звісно, це не сподобалося ФСБ і вони нагнули Дурова заблокувати те, що пов'язане з Україною. Перш за все з військовими діями. Логічно очікуючи, що частина суспільства сприйме це не як атаку з боку російських спецслужб, а за принципом "не варто було критикувати"», – написав Ярослав Юрчишин.

Приблизно о 10:10 29 квітня чат-боти СБУ, ГУР та Мінцифри відновили роботу в Telegram. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI, додавши, що росіяни можуть створювати ботів-двійників для поширення дезінформації та викрадення даних користувачів. Для перевірки, чи це не ворожий чат-бот, у центрі пропонують використовувати інструмент для перевірки чат-ботів.