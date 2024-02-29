Чат-бот у «Дії» допомагатиме контактному центру відповідати на звернення

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував нововведення на порталі державних послуг «Дія». Там має з’явитися чат-бот на основі штучного інтелекту, який допомагатиме контактному центру відповідати на звернення. Про це Михайло Федоров розповів у Telegram-каналі у четвер, 29 лютого.

За словами Михайла Федорова, для впровадження функції планують використати технологічне рішення «однієї з топових міжнародних компаній». Втім, назву компанії очільник Мінцирфи не назвав.

«Це буде чат-бот нового покоління, який у чаті спілкуватиметься людяною мовою й допоможе розв’язати нескладну проблему. Його основними перевагами будуть швидкість відповіді та економія часу й ресурсів команди підтримки «Дії», – розповів Михайло Федоров.

Михайло Федоров розповів, що наразі якість відповідей ШІ-помічника його влаштовує на 80% та запевнив, що буде краще. Крім того, поки що чат-бот повільно працює, але розробники працюють і над цим.

«Це буде революційна технологія не тільки для України, а й для урядів усього світу. Під час бета-тестування зможете навчити помічника якісніше відповідати на запити», – наголосив Михайло Федоров.

Чат-бот вирішили назвати «Надія».

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації розпочало бета-тестування послуги відображення освітніх документів на порталі державних послуг «Дія». За словами Михайла Федорова, у додатку будуть міститися свідоцтво про загальну середню освіту та дипломи про вищу освіту. Також там можна буде зареєструватися на вступ до закладу вищої освіти та влаштуватися на роботу.