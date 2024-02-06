У застосунку «Дія» планують невдовзі запустити послугу, завдяки якій люди зможуть одружитися онлайн через відеозв'язок. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За словами міністра, це «унікальна для всього світу послуга».

«Я не буду робити спойлери, але там буде багато цікавих елементів цього процесу», – додав Федоров.

За його словами, завдяки онлайн-шлюбу військові зможуть одружуватися дистанційно. При цьому Федоров запевнив, що послуга буде безпечною й одружити когось без його чи її відома буде неможливо, оскільки буде кілька етапів верифікації.

Наразі на порталія «Дія» доступна лише послуга подачі заяви на реєстрацію шлюбу – там можна обрати місце, час і формат проведення церемонії.