Мініюст спільно з Мінцифри запровадили можливість шерингу документів у «Дії» для органів державної реєстрації актів цивільного стану. Про це йдеться у повідомленні Кабміну.

Громадяни, відвідуючи ДРАЦСи під час замовлення та отримання адміністративних послуг, зможуть пред’явити електронний паспорт у застосунку «Дія» та поділитися цифровою копією документа.

«Ми впевнені, що шеринг збереже час відвідувачам та спростить процедуру надання зайвих папірців. Тепер не потрібно хвилюватись, якщо ви забули документ дома чи по дорозі до органів державної реєстрації актів цивільного стану, шукати, де зробити ксерокопію паперового документа. Застосунок Дія надає можливість ділитися копіями цифрових документів, а також перевіряти їх дійсність у декілька кліків. Просто, зручно та без паперових примірників або їхніх копій. Інтеграція з Дією робить процеси зручнішими», — зазначив заступник Міністра юстиції України Сергій Орлов.

Цифрова копія паспорта з е-підписом «Дії» передається до сервісу органів державної реєстрації актів цивільного стану.

Завдяки шерингу виконуються відразу дві функції: підтвердження особи та передача копій електронних документів реєстратору.

Таким чином, копія документа передається одразу до інформаційної системи, тому працівнику державного органу не потрібно вручну вносити інформацію з наданих документів. Це скорочує час обслуговування та виключає внесення помилки.

Щоб скористатися послугою, необхідно оновити «Дію» до останньої версії.