У «Дії» з'явилися нові та відновлені сервіси

«Дія» зʼявилися пенсійні посвідчення, посвідки на постійне чи тимчасове проживання, переклад документів англійською та інші послуги. Про це на брифінгу розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише «Економічна правда».

У застосунку тепер є:

пенсійне посвідчення;

посвідка на тимчасове або постійне проживання;

англомовні версії закордонного паспорта, водійського посвідчення та техпаспорта на авто;

шеринг авто (послугу повернули, оскільки вона була тимчасово зупинена через війну);

оплата штрафів від патрульної поліції (цю функцію теж зупинили з лютого через вторгнення РФ).

У Мінцифри додали, що невдовзі відновлять і сплату штрафів за фото та відеофіксацією.

Як повідомляється, у «Дії» зʼявляться документи латиницею. Така можливість доступна для закордонного паспорта, техпаспорта та водійського посвідчення. Аби переглянути версію латиницею, потрібно перейти до меню документа. Така функція з’явилася передовсім з урахуванням кількості українців, які вимушено опинилися за межами України.

Серед нових документів – пенсійне посвідчення. Такі документи за віком (55 років для жінок та 60 років для чоловіків) підтягуватимуться автоматично, а представникам спецгруп потрібно буде їх додавати вручну, як Covid-сертифікати. Водночас оновлення працюватиме лише для посвідчень, виданих після 2014 року. Таких документів всього 6,3 млн.

Водночас міністр зазначим, що якщо є «книжечка», посвідчення треба оновити через звернення до Пенсійного фонду – верифікувати його та отримати нове, після чого документ можна буде використовувати в «Дії».

Іншим новим документом стала посвідка на постійне чи тимчасове проживання, видана після 2018 року. Додати її в застосунок потрібно вручну: спершу зчитати камерою пластикову посвідку, прикласти її до NFC-чипу на телефоні, після чого підтвердити особу через фото ID. Усього таких посвідок видано понад 200 тисяч, серед яких 130 тисяч – на тимчасове проживання.

Крім того, повертається шеринг техпаспорта, який став недоступним після 24 лютого з огляду на початок повномасштабної війни. Щоб поширити свій техпаспорт з іншою людиною потрібно виконати сім кроків: обрати у меню «Послуги» шеринг авто, обрати транспортний засіб, визначити строк призначення належного користувача, заповнити дані про себе та зберегти заявку, після чого надіслати запит через QR-код або посилання.

Аби підтвердити запит потрібно просканувати QR-код іншим користувачем, вказати свої дані та поставити «Дія.Підпис», після чого техпаспорт відобразиться в «Дії» іншої людини.

Ще одна функція, яка повертається після припинення у лютому – можливість сплати штрафів від Патрульної поліції за порушення ПДР.

Нові послуги вже доступні у застосунку, аби вони зʼявилися в «Дії», її потрібно оновити.