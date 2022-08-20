Українцям дозволили користуватись персональними даними з додатку «Дія» в інших країнах. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України, додавши до нього перелік країн.Таким чином українці зможуть використовувати додаток та електронні документи, а також інші дані для отримання послуг закордоном. Загалом «Дію» визнали 58 країн світу, державні установи яких зможуть використовувати електронні документи в додатку.

Список країн:

Австралія

Азербайджан

Аргентина

Буркіна-Фасо

Люксембург

Греція

Грузія

Ізраїль

Ірландія

Мавританія

Італія

Канада

Андорра

Ліхтенштейн

Монако

Бельгія

Данія

Іспанія

Марокко

Норвегія

Таїланд

Швеція

Латвія

Литва

Нідерланди

Нова Зеландія

Об’єднані Арабські Емірати

Португалія

Австрія

Албанія

Болгарія

Боснія і Герцеговина

Естонія

Ісландія

Кабо-Верде

Кіпр

Мальта

Молдова

Північна Македонія

Польща

Сан-Марино

Сенегал

Словенія

Хорватія

Чорногорія

Румунія

Словаччина

Велика Британія

США

Уругвай

Туніс

Туреччина

Угорщина

Німеччина

Фінляндія

Франція

Чехія

Швейцарія.

При цьому персональні дані українців не передаватимуть країнам, які Верховна Рада визнала державами-агресорами чи окупантами. Також це стосується країн, які перебувають з ними в митних чи воєнних союзах.