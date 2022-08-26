Мінцифри презентувало реєстр пошкодженого і знищеного майна
Через «Дію» вже зафіксували понад 256 тисяч повідомлень про пошкоджене майно
Міністерство цифрової трансформації презентувало Реєстр пошкодженого та знищеного майна внаслідок російського вторгнення майна. Відтак всю інформацію про майно, яке постраждало від російської агресії, буде інтегровано в спеціальний реєстр.
Міністр Михайло Федоров повідомив, що за час повномасштабного вторгнення через «Дію» було зафіксовано понад 256 тисяч повідомлень про пошкоджене майно.
За його словами, ця цифра не є остаточною. Адже тут не враховано пошкоджену інфраструктуру та промислові об'єкти.
«У Реєстрі врахують не лише житлові будинки, а й також промислові об’єкти, дороги, мости, лінії газо- та електропостачання. Усе, що було пошкоджено чи зруйновано. Відбудова — складний процес, який забере багато часу та ресурсів. Тому важливо розпочати підготовку до відновлення якомога раніше. Запуск Реєстру допоможе створити ефективний план із відбудови та компенсувати збитки громадянам України», – зазначив Федоров.
Раніше ZAXID.NET розповідав, як можна отримати відшкодування за втрачене чи пошкоджене війною майно.
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