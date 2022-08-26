Міністерство цифрової трансформації презентувало Реєстр пошкодженого та знищеного майна внаслідок російського вторгнення майна. Відтак всю інформацію про майно, яке постраждало від російської агресії, буде інтегровано в спеціальний реєстр.

Міністр Михайло Федоров повідомив, що за час повномасштабного вторгнення через «Дію» було зафіксовано понад 256 тисяч повідомлень про пошкоджене майно.

За його словами, ця цифра не є остаточною. Адже тут не враховано пошкоджену інфраструктуру та промислові об'єкти.

«У Реєстрі врахують не лише житлові будинки, а й також промислові об’єкти, дороги, мости, лінії газо- та електропостачання. Усе, що було пошкоджено чи зруйновано. Відбудова — складний процес, який забере багато часу та ресурсів. Тому важливо розпочати підготовку до відновлення якомога раніше. Запуск Реєстру допоможе створити ефективний план із відбудови та компенсувати збитки громадянам України», – зазначив Федоров.

Раніше ZAXID.NET розповідав, як можна отримати відшкодування за втрачене чи пошкоджене війною майно.