Послуга «підтягує» документи про освіту починаючи від свідоцтва про повну загальну середню освіту і закінчуючи дипломом доктора філософії

Міністерство цифрової трансформації розпочало бета-тестування послуги відображення освітніх документів на порталі державних послуг «Дія». Про це у понеділок, 26 лютого, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, у додатку будуть міститися свідоцтво про загальну середню освіту та дипломи про вищу освіту. Також там можна буде зареєструватися на вступ до закладу вищої освіти та влаштуватися на роботу.

«Більше не потрібно буде шукати вдома диплом і просити батьків його відправити поштою. При працевлаштуванні не треба буде вести теку з дипломами, а під час вступу до ЗВО – зі свідоцтвами. Навіть якщо виїхали за кордон, усе зручно й під рукою – у «Дії», – написав Федоров у Telegram.

До бета-тестування послуги могли підключитися громадяни України, яким виповнилося 14 років, за наявності ідентифікаційного коду.

Ці користувачі зможуть отримати освітні документи, «від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії». Так, особа, яка досягла 14-річного віку, безоплатно зможе сформувати в «Дії» документи про базову середню освіту, про повну загальну середню освіту, про професійну (професійно-технічну освіту), про фахову передвищу освіту, а також про вищу освіту (науковий ступінь).

Додамо, що згідно з інформацією в чат-боті «Запис на бета-тестування Дії», реєстрація на тестування послуги видачі освітніх документів вже закрита через максимальну кількість учасників.