У «Дії» відтепер можна перереєструвати автомобіль

У сервісі мобільних послуг «Дія» відтепер можна продати чи придбати автомобіль онлайн. Про це у середу, 20 грудня, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За словами Михайла Федорова, перевірка авто та користувачів відбуватиметься автоматично – без участі адміністратора. Це має прибрати людський фактор та корупційні ризики.

«Фізичний техпаспорт і номер можна замовити на відділення “Укрпошти”. Сервісний центр перевірить договір. Після успішної перевірки зможете підписати його, а потім обмінятися грошима та авто. На першому етапі сервіс доступний для легкових автівок, мотоциклів і мопедів», – написав у Telegram Михайло Федоров.

Як перереєструвати авто в «Дії»:

продавець генерує в «Дії» посилання або QR-код;

покупець його сканує;

погоджується з умовами;

обирає номер і версію техпаспорта: пластик та електронне свідоцтво в «Дії» або тільки електронне свідоцтво (при цьому номери можна залишити старі або замовити нові).

Михайло Федоров зазначив, що щорічно в Україні купують чи продають авто понад мільйон людей.

«Раніше для цього доводилося ходити в сервісні центри МВС, стояти в чергах та купувати “бігунки”, чекати оплати до банку й платити комісію», – додав Михайло Федоров.

Зараз в «Дії» вже перереєстрували 65 автомобілів.

Нагадаємо, з 15 листопада 2023 року у сервісі мобільних послуг «Дія» можна замовити доставку водійського посвідчення у відділення «Укрпошти» чи кур’єром.