У «Дії» запрацювала послуга перереєстрації автомобілів
В «Дії» вже перереєстрували 65 автомобілів
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У сервісі мобільних послуг «Дія» відтепер можна продати чи придбати автомобіль онлайн. Про це у середу, 20 грудня, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
За словами Михайла Федорова, перевірка авто та користувачів відбуватиметься автоматично – без участі адміністратора. Це має прибрати людський фактор та корупційні ризики.
«Фізичний техпаспорт і номер можна замовити на відділення “Укрпошти”. Сервісний центр перевірить договір. Після успішної перевірки зможете підписати його, а потім обмінятися грошима та авто. На першому етапі сервіс доступний для легкових автівок, мотоциклів і мопедів», – написав у Telegram Михайло Федоров.
Як перереєструвати авто в «Дії»:
- продавець генерує в «Дії» посилання або QR-код;
- покупець його сканує;
- погоджується з умовами;
- обирає номер і версію техпаспорта: пластик та електронне свідоцтво в «Дії» або тільки електронне свідоцтво (при цьому номери можна залишити старі або замовити нові).
Михайло Федоров зазначив, що щорічно в Україні купують чи продають авто понад мільйон людей.
«Раніше для цього доводилося ходити в сервісні центри МВС, стояти в чергах та купувати “бігунки”, чекати оплати до банку й платити комісію», – додав Михайло Федоров.
Зараз в «Дії» вже перереєстрували 65 автомобілів.
Нагадаємо, з 15 листопада 2023 року у сервісі мобільних послуг «Дія» можна замовити доставку водійського посвідчення у відділення «Укрпошти» чи кур’єром.