Відтепер у сервісі мобільних послуг «Дія» можна замовити доставку водійського посвідчення у відділення «Укрпошти» чи кур’єром. Про це у середу, 15 листопада, повідомив віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Доставка просто додому – вдосконалили послугу заміни посвідчення водія в «Дії», – написав він.

Федоров зазначив, що тепер не потрібно думати, як забрати нове посвідчення водія в сервісному центрі МВС, шукати вільний час та стояти в заторах.

«Від сьогодні можете замовити доставку документа кур’єром або на відділення «Укрпошти» в «Дії». Сервіс, як і раніше, зручний», – додав він.

Федоров пояснив, що потрібно просто подати заявку в «Дії», а потім вибрати комфортний варіант – забрати посвідчення в сервісному центрі, замовити кур’єра або прийти в найближче відділення «Укрпошти».

Також міністр зазначив, що послуга доступна для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення та для автовласників, які загубили, пошкодили або хочуть змінити персональні дані чи отримати пластикове посвідчення.

Як замовити посвідчення водія в «Дії»

Щоб здійснити обмін або відновлення посвідчення водія в «Дії» з доставкою від «Укрпошти» необхідно:

авторизуватися у застосунку;

перейти до меню «Послуги» та натиснути «Заміна посвідчення водія» або натиснути на значок контекстного меню на цифровому посвідченні водія й вибрати «Замінити посвідчення»;

вказати причину заміни документа;

вибрати тип посвідчення – цифрове+пластик;

вказати спосіб доставки – самовивіз з відділення «Укрпошти» або ж доставка кур’єром за вказаною адресою;

вказати контактні дані;

сплатити за послугу;

підписати заяву.

«Протягом 10 хвилин потрібно оплатити послугу, інакше заява анулюється. На розгляд онлайн-заявки сформованої через «Дію» передбачено до трьох днів», – додали у прес-службі.

У міністерстві зазначили, що окремо надаються логістичні послуги. Доставка «Укрпоштою» здійснюється протягом семи днів і сплачується окремо. Коштує вона 294 грн.