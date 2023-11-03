На порталі та в мобільному застосунку «Дія» зʼявилася нова послуга, яка дозволяє громадянам сплачувати штрафи за адміністративні порушення. Про це 3 листопада повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації.

«Курили в забороненому місці чи не сплатили своєчасно податки? Отримуйте електронну постанову у справі про адміністративне порушення та сплачуйте штраф, не виходячи з дому», – зазначили в Мінцифри.

Для сплати штрафу потрібно зайти в «Дію», натиснути «Послуги», далі – «Судові штрафи». Потім потрібно обрати потрібний штраф і сплатити через Google чи Apple Pay.

До слова, з 4 вересня у «Дії» стали доступні ще чотири послуги, серед яких допомога при усиновленні дитини та допомога особам з інвалідністю. також Мінцифри тестує доставку нових посвідчень водія поштою або кур’єром через «Дію».