З 4 вересня у «Дії» стануть доступні ще чотири послуги, серед яких допомога при усиновленні дитини та допомога особам з інвалідністю. Про це 2 вересня заявив заступник міністерки соціальної політики Костянтин Кошеленко в ефірі «Українського радіо».

Кошеленко анонсував, що з наступного понеділка на порталі «Дія» стануть доступними ще чотири соціальні сервіси, а саме:

допомога при усиновленні дитини;

допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;

допомога особам з інвалідністю дитинства та дітям з інвалідністю;

допомога на дитину одинокій матері або батьку.

​Окрему увагу Кошеленко приділив послузі з допомоги в усиновленні. За його словами, зараз в Україні багато дітей залишається без батьків, такий комплекс послуг з усиновлення актуальний, і його актуальність зростає.

Кошеленко пояснив, що прямо на порталі «Дія» люди зможуть податися і отримати первинну консультацію з усиновлення. А потім зареєструватись кандидатом на усиновлювача.