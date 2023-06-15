На порталі «Дія» почалося бета-тестування послуги закриття статусу фізичної особи-підприємця. Таким чином, тепер, щоб закрити ФОП, не потрібно буде ходити до державних органів, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, за допомогою нової послуги можна буде не тільки відкрити, а й закрити ФОП за декілька натискань.

«Не доведеться йти до податкової, заповнювати заяву вручну та чекати купу часу, доки її опрацює реєстратор. Дані автоматично підтягуватимуться з Єдиного державного реєстру (ЄДР) – це унеможливить помилки в заяві», – написав Федоров.

Щоб закрити ФОП через «Дію», підприємцю необхідно лише перевірити інформацію та поставити електронний підпис. Зараз Мінцифри набирає тестувальників, щоб перевірити та вдосконалити сервіс за потреби.

До тестування можуть приєднатися фізичні особи-підприємці, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків та підприємці, які замість РНОКПП використовують паспортні дані. Зареєструватися на бета-тестування послуги можна за цим посиланням.