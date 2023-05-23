У вівторок, 23 травня, послуга обміну і відновлення посвідчення водія стала доступною в застосунку «Дія». Замовити можна як фізичний пластиковий документ і забрати його у сервісному центрі МВС особисто, так і електронне посвідчення, яке є виключно цифровим і дійсним на території України.

Послуга доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ, змінив прізвище або просто хоче користуватися цифровим документом, пояснив міністр цифрової трансформації Михайлло Федоров.

Як повідомили в Головному сервісному центрі МВС, із запуском цієї послуги Україна стала першою країною в Європі, де можна відмовитись від фізичного бланку посвідчення водія, а виготовити лише цифровий документ. Електронне посвідчення є чинним на всій території України.

В Головному сервісному центрі МВС нагадали, що обмін посвідчення водія актуальний, коли:

закінчився термін дії наявного у водія документа;

написи на бланку затерлись і не читаються;

водій змінив особисті дані (прізвище, ім’я, по батькові, стать);

за бажанням власника замінити старе посвідчення на нове.

Відновлення посвідчення водія потрібно здійснювати, коли:

посвідчення водія було втрачено чи знищено;

документ викрали тощо.

У МВС розповіли, що для того, аби подати заяву на обмін або відновлення посвідчення водія в «Дії» потрібно:

перейти до меню «Послуги» та натиснути «Заміна посвідчення водія» або натиснути на значок контекстного меню на цифровому водійському посвідченні та обрати «Замінити посвідчення»;

обрати причину заміни документа;

підтвердити або вказати місце реєстрації та проживання;

обрати тип посвідчення: цифрове (Е-посвідчення) чи пластик+цифрове (звичайний формат);

обрати сервісний центр МВС, де буде зручно забрати пластиковий документ;

підтвердити або вказати контактні дані;

підписати заяву;

сплатити за послугу.

Також у МВС нагадали, що Кабінет міністрів ще у березні 2022 року розширив можливості використання протермінованого посвідчення водія у зв’язку з запровадженням воєнного стану. Тобто водій допускається до керування транспортними засобами за умови наявності в нього посвідчення водія, виданого вперше на 2 роки, термін дії якого закінчився. Також на час дії воєнного стану в Україні для обміну та відновлення посвідчення водія медична довідка не є обов’язковою. Графа про групу крові водія може залишатися незаповненою зараз – це не впливає на чинність документа. Саме тому при замовленні послуги в «Дії» немає графи, куди потрібно прикріпити медичну довідку про придатність до керування транспортними засобами.