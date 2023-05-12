В Україні набула чинності постанова Кабінету міністрів, згідно з якою під час продажу автомобіля можна залишити закріплений за ним номерний знак за бажанням покупця, повідомив Головний сервісний центр МВС.

«Тепер під час укладання договору купівлі-продажу та при перереєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС можна безоплатно передати номерні знаки від попереднього власника новому власнику», – пояснили у ГСЦ.

Там зазначили, що винятком є індивідуальні номерні знаки та знаки із певною комбінацією цифр, які офіційно можна купити у сервісних центрах МВС. Передати такі знаки новому власнику можна лише за умови оплати сервісному центру їх вартості. Водночас якщо такий номерний знак передається близькому родичу – іншому з подружжя, батькам, дітям – платити за нього ще раз не потрібно.

Як пояснили в Головному сервісному центрі, ці зміни вносяться, зокрема, для того, щоб у майбутньому, коли можна буде самостійно купувати авто через застосунок «Дія» або через Електронний кабінет водія вже була опція купити авто разом із номерним знаком державної реєстрації.

На початку травня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що можливість продавати автомобілі через «Дію» та Електронний кабінет водія з'явиться у вересні 2023 року.