У МВС роз’яснили деталі заборони літер Z і V на автономерах

Кабінет міністрів України заборонив індивідуальні номерні знаки, які згадують нацистський або комуністичний режими, а також містять символіку, яка асоціюється з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Нововведення стосується зокрема літер Z і V, розповіли у Міністерстві внутрішніх справ.

Так, на номерних знаках тепер не може бути літер Z та V окремо, а також у написаних кирилицею словах замість «З», «С», «В», «Ф». Ці нововведення не стосуються номерних знаків державної реєстрації для електромобілів.

Крім того, в Україні на номерних знаках не може бути й низки інших символів або надписів:

емблем органів та армії Росії;

повної або скороченої назви органу державної влади України;

державних символів України та інших країн чи міжнародних організацій;

ненормативної лексики чи дискримінаційних написів за мовними, національними, релігійними та расовими ознаками.

Нагадаємо, що латинські літери «Z» та «V» стали одним із символів агресії Росії проти України, оскільки використовувались на військовій техніці, якою окупанти атакували Україну.

У травні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про заборону символіки «Z» та «V» з пропозиціями президента України Володимира Зеленського. Йдеться про експозиції музеїв, тематичні виставки, бібліотечні фонди; наукову діяльність, в тому числі під час наукових досліджень та поширення їх результатів у не заборонений законодавством України спосіб; реконструкцію (зокрема історичну) історичних подій; посібники, підручники та інші матеріали наукового, освітнього і навчального характеру, які використовуються у навчальному, навчально-виховному та освітньому процесах.

Також запроваджується заборона використання символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну у символіці громадських об'єднань.