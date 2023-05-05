Литва стала шостою країною, в якій можна обміняти посвідчення водія

Україна спільно з Литвою запровадили спрощену процедуру обміну водійських прав. Водії зможуть обміняти посвідчення без складання додаткових іспитів, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю, 5 травня.

Відповідну угоду про обмін посвідчень ухвалив Кабінет міністрів. Відтепер українці у Литві зможуть обміняти свої посвідчення, не складаючи теоретичних та практичних іспитів.

«Обмін водійських прав буде відбуватися без складання теоретичних і практичних іспитів. Це заощадить час і зусилля тисяч людей. Для обміну слід лише подати документ про постійне проживання в країні, оригінал посвідчення та дійсну медичну довідку», – повідомив Денис Шмигаль.

Зазначимо, раніше лише в кількох країнах Європи можна було обміняти водійське посвідчення. Такі послуги можна отримати у Польщі, Чехії, Словаччині, Туреччині та Німеччині, а відтепер і в Литві.

Водночас 2 травня Міністерство внутрішніх справ вирішило посилити контроль за складанням як теоретичних, так і практичних екзаменів з водіння. За його словами, класи, де складають теоретичні іспити, до кінця цього року будуть обладнані камерами без сліпих зон. Вони дозволять ідентифікувати обличчя кожної людини, яка прийде складати екзамен.