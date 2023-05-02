Міністерство внутрішніх справ вирішило посилити контроль за складанням як теоретичних, так і практичних екзаменів з водіння, повідомив голова відомства Ігор Клименко.

«Cьогодні назріло питання, яке стосується практично кожного громадянина України, – чистота і прозорість складання теоретичних і практичних іспитів на водіння автотранспортом. Ми хочемо мінімізувати отримання водійських ліцензій без відповідного навчання і без відповідного чистого складання цих іспитів», – сказав Ігор Клименко в інтерв’ю агенції «Інтерфакс-Україна».

За його словами, класи, де складають теоретичні іспити, до кінця цього року будуть обладнані камерами без сліпих зон. Вони дозволять ідентифікувати обличчя кожної людини, яка прийде складати екзамен.

Крім того, до кінця року планується обладнати майже 150 автомобілів камерами 360 градусів, які зможуть показувати весь салон – щоб бачити курсанта, інструктора, планшет, можливі порушення і підказки. За словами Клименка, ці машини будуть обладнані трекерами з визначенням маршруту руху. Також здійснюватиметься повний аудіозапис із салону автомобіля.

«Очікуємо [що нам будуть ставити палки в колеса]. І ми до цього готові. Я вам скажу, що цю позицію підтримало і керівництво держави – мінімізувати можливість будь-яких корупційних ризиків, які стосуються надання послуг МВС», – сказав міністр.

Також він розповів, що у рамках реформи міністерство планує скоротити кількість сервісних центрів: зараз їх 148, а залишиться тільки 55.

«Весь персонал сервісних центрів пройде перевірку на благонадійність, і в тих сервісних центрах, які залишаться працювати на кінець року, ми хочемо бачити саме людей, на яких немає скарг. Змінимо частину менеджменту сервісних центрів», – додав міністр.

Що стосується контролю чистоти процесу складання екзаменів для отримання водійського посвідчення, то, за словами Клименка, у міністерстві буде створено відповідний моніторинговий підрозділ, який опікуватиметься перевіркою корупційних фактів, про які надходить інформація.