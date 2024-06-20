Мотоцикліст зіткнувся з легковиком, а потім потрапив під вантажівку

У середу, 19 червня, у місті Новояворівськ на Львівщині сталася потрійна ДТП за участі легковика, мотоцикла та вантажівки. У результаті 68-річний мотоцикліст загинув.

Як розповіли в поліції Львівщини, близько 16:30 на вул. Шевченка у Новояворівську відбулося зіткнення мотоцикла ІЖ-Юпітер, яким керував 68-річний мешканець одного зі селищ Яворівського району, та автомобіля Mazda 2, за кермом якого була 43-річна місцева жителька.

Після цього мотоцикл виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення з вантажівкою DAF, якою керував 53-річний мешканець Яворівського району. Від отриманих внаслідок ДТП травм мотоцикліст загинув на місці події.

У результаті ДТП мотоцикліст опинився під вантажівкою

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.