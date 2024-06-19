Аварія сталася на пішохідному переході, коли маршрутка повертала з просп Чорновола на вул. Городоцьку

У середу, 19 червня, на вул. Городоцькій поблизу Оперного театру маршрутка №51 здійснила наїзд на дитину на велосипеді. Хлопчика витягнули з-під автобуса та госпіталізували у важкому стані.

ДТП сталася на пішохідному переході при виїзді з просп Чорновола на вул. Городоцьку. За інформацією очевидців, світлофор не працював через відсутність електроенергії. Як розповіли ZAXID.NET у поліції Львівщини, водій маршрутки здійснив наїзд на неповнолітнього велосипедиста. Хлопчика віком орієнтовно 10 років забрали до лікарні, його діагноз ще уточнюють. На місці аварії працюють слідчі.

Згодом у першому ТМО Львова уточнили, що 11-річного хлопчика госпіталізували у вкрай важкому стані в реанімаційне відділення лікарні святого Миколая. Лікарі рятують його життя.

Маршрут №51, що курсує з Галицького перехрестя до ТРЦ Victoria Gardens, обслуговує приватний перевідник «Успіх-БМ».