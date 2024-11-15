ДТП трапилась 19 червня 2024 року на виїзді з просп. Чорновола на вул. Городоцьку

Галицький районний суд Львова виніс вирок водієві маршрутки БАЗ Володимиру Кузіву, який на смерть збив 11-річного хлопчика на велосипеді в центрі міста. Суд призначив йому 3 роки іспитового терміну.

ДТП трапилась 19 червня 2024 року на виїзді з просп. Чорновола на вул. Городоцьку. Володимир Кузів за кермом маршрутки №51 наїхав на 11-річного хлопчика, який переїзжджав дорогу на велосипеді на пішохідному переході. Через важкі травми хлопчик помер у лікарні.

У суді Володимир Кузів свою провину визнав і підтвердив обставини ДТП, у вчиненому розкаявся. Під час досудового слідства сплатив матеріальну шкоду батькам загиблого хлопчика. Батько дитини в суді повідомив, що претензій до водія не має й не заперечив щодо його звільнення від відбування покарання.

Враховуючи обставини справи, суддя Галицького райсуду Ольга Павлюк визнала водія маршрутки винним у смертельній ДТП за ч. 2 ст. 286 ККУ та призначила йому 5 років позбавлення волі з вилученням водійського посвідчення на 3 роки. Однак суд звільнив його від увʼязнення, призначивши 3 роки іспитового терміну. Крім цього, Володимир Кузів має сплатити 36,7 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що міський маршрут №51, що курсує від Галицького перехрестя до ТРЦ Victoria Gardens, обслуговує приватний перевізник «Успіх БМ».