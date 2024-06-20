Маршрутка №51 збила дитину на велосипеді, хлопчик помер у лікарні

11-річний львів’янин, якого 19 червня збила маршрутка №51 на пішохідному переході у центрі Львова, помер в реанімації. Поліцейські відкрили кримінальне провадження.

«Внаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження та був доставлений у реанімацію, де, незважаючи на зусилля медиків, помер», – повідомили в поліції Львівщини 20 червня.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

Нагадаємо, 19 червня близько 16:00 на пішохідному переході при виїзді з просп. Чорновола на вул. Городоцьку маршрутка №51 здійснила наїзд на дитину на велосипеді. Хлопчика витягнули з-під автобуса та госпіталізували у критичному стані. За кермом автобуса автобуса «БАЗ» був 60-річний водій, житель одного з сіл Стрийського району. У цей час світлофор не працював через вимкнення електроенергії.