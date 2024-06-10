У ДТП постраждала сім'я львів'ян з дворічною дитиною, яка їхала в Volkswagen Golf

У неділю, 10 червня, поблизу міста Жидачів на Львівщині сталася ДТП за участі позашляховика Land Rover та легковика Volkswagen Golf, в якій постраєдали троє людей, зокрема, дворічна дитина.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 14:30 на автодорозі «Бібрка – Бурштин» поблизу села Дем’янка-Наддністрянська Стрийського району. Відбулося зіткнення автомобілів Land Rover, яким керував 39-річний іноземець, та Volkswagen Golf, за кермом якого був 36-річний львів’янин.

У ДТП автомобілі отримали значні пошкодження, постраждали троє людей

Унаслідок ДТП водій Volkswagen Golf та двоє його пасажирок зі Львова, 36-річна жінка й дворічна дівчинка, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.