Конфлікт довкола приміщення колишнього дитсадка на вул. Панаса Мирного, 13 у Львові триває близько 15 років, відколи Львівська міська рада через суд намагається повернути майно в комунальну власність та відновити роботу дошкільного навчального закладу. При цьому, у травні 2024 року компанія, що належить власнику поштового оператора Meest, отримала від міськради дозвіл на розробку земельних документів для будівництва житлового комплексу на місці садка, однак цю ухвалу не підписав міський голова, адже мешканці мікрорайону Новий Львів виступили проти будівництва.

ZAXID.NET спробував розібратися, як комунальне майно перейшло в приватну власність, чи зможе місто його повернути та хто його планує забудувати.

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Чому занепав дитсадок

Будівля на вул. Панаса Мирного, 13 захована поміж елітними двоповерховими віллами та багатоповерховими будинками. До 1992 року тут працював дитячий садок №107, після його ліквідації приміщення площею 990 м2 передали Міжшкільному навчально-виробничому комбінату трудового навчання професійної орієнтації учнів Галицького району, який його згодом зареєстрував за приміщенням право власності. У 1994 році тодішній керівник МНВК продав будівлю Ігорю Мушкету. У 2007 році Мушкет продав приміщення ТзОВ «Панорама ЛТД», яке через місяць перепродало їх ТзОВ «Росанбуд». Цій компанії майно садочка належить і донині. При цьому, до 2017 року тут продовжував працювати МНВК, а після його виселення будівля занепала.

Так зараз виглядають будівлі колишнього дитсадка на вул. Панаса Мирного, 13

У 2007 році Львівська міськрада вирішила оскаржити в суді продаж колишнього садочка, аби відновити його роботу. Відновлення садка вимагали й мешканці району. За позовом Львівської міської ради розглядалась справа про визнання недійсними договорів купівлі-продажу цього приміщення. Апеляційний суд Львівської області визнав недійсним лише перший договір купівлі-продажу, а всі наступні ні.

Ще однією спробою відновити роботу дитсадка було рішення виконавчого комітету Львівської міськради від 9 жовтня 2020 року про заходи з відновлення роботи закладу дошкільної освіти №107 на вул. Панаса Мирного, 13, що передбачало оголошення всеукраїнського архітектурного конкурсу на найкращу проєктну пропозицію реконструкції приміщення під дитсадок. Однак цей конкурс так і не оголосили.

Суди

Ділянка під дитсадком була поділена на дві частини – менша площею 0,68 га перебувала у користування МНВК, а більша, площею 0,096 га, із 2000 року належала ТОВ «Шрифт», а у 2015 році на підставі ухвали Франківського районного суду Львова перейшли у власність компанії «Купол-ЛВ», а згодом – ПП «Юнайтед Груп» У 2017 році «Юнайтед груп» навіть зверталось до виконкому ЛМР за містобудівними умовами та обмеженнями для будівництва багатоквартирного житлового будинку, однак отримала відмову.

У 2019 році за рішенням Господарського суду від Львівська міськрада забрала ділянку в «Юнайтед Груп», зареєструвала за нею право власності й відвела її для будівництва житла.

Паралельно тривали суди й за нерухомість, розміщену на цих ділянках. У 2008 році Сихівський райсуд позов міськради задовольнив і визнав недійсним перший договір купівлі-продажу між МНВК і Ігорем Мушкетом. ТзОВ «Росанбуд» оскаржило це рішення в касації і запропонувало Львівській міськраді укласти мирову угоду, за якою мерія визнавала за підприємцями право власності на будівлю дитсадка, а ті, своєю чергою, мали надати майже 4 млн грн на будівництво нового дитсадка на Сихові.

У 2014 році через невиконання умов угоди ЛМР уклала інвестиційну угоду зі скандально відомим через будівництво в Снопківському парку ТзОВ виробничо-торгове підприємство «Бодекс», яке мало добудувати дитсадок. Утім через тривалі судові процеси за майно, компанія профінансувала будівництво музею «Територія Терору».

У коментарі ZAXID.NET у ТзОВ «Росанбуд» повідомили, що попри укладання угоди про інвестування, мерія подала на компанію в суд про розірвання договору купівлі-продажу, тому «Росанбуд» припинив інвестування.

Паралельно тривали суди між міськрадою і «Росанбудом». Після рішення першої та апеляційної інстанцій, Верховний Суд направив справу на новий розгляд. У 2010 році той же Сихівський райсуд відмовив ЛМР у розірванні договору купівлі-продажу дитсадка. На це рішення міська рада апеляції не подавала.

У 2016 році «Росанбуд» за рішенням Господарського суду виселив із приміщення садка МНВК. У 2017 році це рішення підтвердив Верховний Суд, тому у 2017 році навчально-виробничий комбінат звільнив будівлю.

Житло замість дитсадка

Незважаючи на суди, 16 травня 2024 року Львівська міськрада за зверненням ТзОВ «Росанбуд» дозволила забудовнику розробити проєкт землеустрою щодо відведення єдиної земельної ділянки на вул. Панаса Мирного, 13. Зі слів першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленка, цю ухвалу мер іще не підписав. Вона справді відсутня на сайті Львівської міськради. Більшість депутатів, які підтримали цю ухвалу – з фракцій «Європейська Солідарність» і «Самопоміч».

«Ця ухвала про відведення ділянки для ТзОВ “Росанбуд” міським головою не підписана. І не буде підписана, поки власник будівлі не зустрінеться публічно на місці з мешканцями. А також має бути публічно презентовано, яким саме чином буде виконано рішення про облаштування закладу дошкільної освіти за цією адресою», – повідомив Андрій Москаленко.

У пояснювальній записці до ухвали вказано, що комунальна ділянка площею 0,69 га досі обліковується за Міжшкільним навчально-виробничим комбінатом без належно оформлених документів, утім за зонінгом Сихівського району ділянка належить до зони Ж-1, що передбачає багатоповерхову житлову забудову. Оскільки на ділянці розміщене майно «Росанбуду», компанія звернулася до міськради за розробкою документів для будівництва на місці закинутого садка багатоквартирних житлових будинків із громадськими приміщеннями і підземним паркінгом.

Земельна ділянка, яку «Росанбуд» планує отримати в оренду під забудову

«Нотаріально посвідченою заявою від 23 січня 2010 року МНВК Сихівського району не заперечує щодо вилучення земельної ділянки площею майже 0,69 га на вул. Панаса Мирного, 13 на користь ТзОВ “Росанбуд”», – вказано в пояснювальній записці до ухвали.

2 червня мешканка району Нового Львова Ірина Давидова повідомила, що у приміщення дитсадка виникла пожежа. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили й у пресслужбі управління ДСНС у Львівській області.

Хто стоїть за забудовою дитсадка

ТзОВ «Росанбуд», за даними аналітичної системи YouControl, зареєстроване у 2008 році. Серед її засновників була вказана «Поштово-логістична група “Міст Груп”». До 2024 року власником компанії, як і власником поштового оператора Meest, був Ростислав Кісіль. У травні 2024 року одноосібною власницею ТзОВ «Росанбуд» стала його дружила Наталія Кісіль.

Зараз директором компанії вказаний бізнес-партнер Ростислава Кісіля через ПП «Сколівські Бескиди» Петро Мудрак, бізнес-партнер Ростислава Кісіля. Однак у 2008-2009 роках дирекором «Росанбуду» був нинішній прем’єрміністр Денис Шмигаль.

Голова наглядової ради ТзОВ «Росанбуд» Володимир Тимчишин у коментарі ZAXID.NET повідомив, що на місці закинутої будівлі дитсадка планують збудувати 4-поверховий житловий комплекс клубного типу.

«Першочергово ми планували будівництво трьох будинків змінною поверховістю від трьох до п’яти поверхів. Проте після детальнішого опрацювання містобудівної ситуації та ландшафту ми прийшли до висновку зменшити кількість будинків до одного чи двох, одночасно обмежившись висотою у чотири поверхи. Беручи до уваги те, що ряд віл по вул. Панаса Мирного розташовані на підвищенні, висота новобудови не перевищувати їх, а масштабність буде співмірною із забудовою вул. Енергетичної», – розповів ZAXID.NET Володимир Тимчишин.

Компанія також планує зберегти дерева на північній частині ділянки, що межує із прилеглим схилом. Компанія пропонує власним коштом облаштувати тут мініпарк із зонами відпочинку на 0,6 га.

«Окремо хочемо сказати про намір збереження алеї, яка сполучає вул. Козельницьку із вул. Енергетичною. Ми хочемо організувати її таким чином, щоби зробити цей шлях повністю безбар’єрним, надавши можливість безперешкодно користуватись ним усім без винятку – мамам із візочками, людям похилого віку чи людям із інвалідністю», – додав він.

Щодо комунікації з мерією, Володимир Тимчишин стверджує, що торік компаня звернулася до ЛМР з проханням про розробку земельної документації і запропонувала як варіант купити у цьому мікрорайоні окрему будівлю під облаштування приватного дитсадка, але цю пропозицію міськрада не підтримала.

«Ще хотіли би окремо зазначити те, що одна із компаній групи “Росан”, яка володіла будівлею по вул. Панаса Мирного, 13, протягом 2009-2011 років профінансувала 2 800 000 грн. відповідно до інвестиційного договору із управлінням капітального будівництва Львівської міської ради на будівництво дитячого садочку в мікрорайоні Сихів-18. За тодішнім курсом НБУ це становило майже 350 000 дол. США», – сказав Володимир Тимчишин.

Станом на момент публікації ZAXID.NET не вдалось отримати коментар від Львівської міської ради щодо намірів забудовника та планів міста на цю ділянку.