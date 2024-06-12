Замість житлового комплексу на вул. Рудакі пропонують збудувати двоповерхове котеджне містечко

На вул. Рудакі у Львові замість багатоповерхового житлового комплексу збудують котеджне містечко. Про це 12 червня повідомив заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач. Раніше мешканці вулиці виступили проти будівництва ЖК через вузьку дорогу та садибну низькоповерхову забудову району.

Як інформував ZAXID.NET, ідеться про забудову приватної ділянки площею 0,2 га на вул. Рудакі, 15-15а, де ТзОВ «Девелоперська компанія “Квітка”» планувало збудувати чотириповерховий житловий комплекс із вбудованим і прибудованим підземним паркінгом. У житловому комплексі передбачені 42 квартири на 108 мешканців.

Забудовник кілька разів звертався до Львівської міськради за містобудівними умовами та обмеженнями, однак не зміг знайти компроміс із мешканцями району, які виступали проти багатоповерхового будівництва поміж дач. Крім цього, сама вул. Рудакі занадто вузька для роз’їзду авто, потік яких мав би збільшитись після будівництва ЖК.

Після останнього розгляду МУО 9 травня забудовник відкликав подані документи та пообіцяв доопрацювати проєкт. 12 червня Любомир Зубач повідомив, що замість житлового комплексу забудовник планує збудувати малоповерхове котеджне містечко. Такого компромісу дійшли під час зустрічі ініціативної групи та представників забудовника.

«Тепер там планують звести 12 двоповерхових котеджів замість багатоквартирного житлового будинку на 42 квартири. Навіть більше – є розуміння і згода облаштувати дорогу до котеджів з іншого боку ділянки, аби не заважати тим мешканцям, які тут вже живуть», – повідомив Любомир Зубач.

Він додав, що представники ініціативної групи мешканців загалом підтримали оновлений проєкт, за умови, що забудовник надасть детальніші напрацювання. Після погодження з мешканцями департамент архітектури зможе видати забудовнику відповідні МУО.

ТзОВ «Девелоперська компанія “Квітка”» зареєстроване у 2020 році. Його власниками через ТзОВ «Майстерня будинків “Квітка”» є бенефіціари «Холдингу емоцій !Fest» Андрій Худо, Юрій Назарук та Дмитро Герасімов.