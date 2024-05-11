На вузенькій вулиці Рудакі біля Винниківського лісу планують побудувати 4-поверховий житловий комплекс із вбудованим і прибудованим підземним паркінгом. Будівельна компанія «Квітка», що входить до «Холдингу емоцій !Fest», уже кілька разів зверталась в міську раду Львова за містобудівними умовами та обмеженнями на будівництво, втім досі їх не отримала, оскільки мешканці вулиці виступили проти будівництва багатоквартирного житла в дачному мікрорайоні. Після зауважень виконавчого комітету ЛМР забудовник відкликав подані на розгляд департаменту архітектури містобудівні умови.

ZAXID.NET розбирався, чому мешканці конфліктують із забудовником та чи законне це будівництво взагалі.

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Чотириповерхівка поміж дач

Вулиця Рудакі – бічна вузенька вулиця між магістральною вул. Пасічною та Винниківським лісом без дорожнього покриття та тротуарів. Вона характеризується переважно одно- та двоповерховою садибною і дачною забудовою.

У вересні 2023 року ТзОВ «Девелоперська компанія “Квітка”» приватизувало одну з таких дачних ділянок площею 0,2 га на вул. Рудакі, 15-15а під будівництво багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом.

Зеленим кольором позначена вулиця Рудакі, червоним кольором – межі ділянки майбутньої забудови

10 січня 2024 року забудовник виніс проект майбутнього ЖК на розгляд архітектурно-містобудівної ради. Тоді він повідомив, що будинок матиме 4 поверхи та підземний паркінг на 44 машиномісця. У житловому комплексі передбачені 42 квартири на 108 мешканців.

У лютому 2024 року компанія звернулась в ЛМР за містобудівними умовами та обмеженнями на будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованим підземним паркінгом. Однак управління архітектури та урбаністики відмовило у видачі МУО, оскільки забудовник подав неповний пакет документів, зокрема бракувало документів на ділянки, якими пролягатимуть пожежні проїзди довкола ЖК. Крім цього, висота будинку, який планували звести на вул. Рудакі, суперечила забудові цього мікрорайону.

Зокрема, як вказано в указі про відмову у видачі МУО, згідно з державними нормами, при розміщенні буинків висотою 4-8 поверхів суміжно з кварталами садибної забудови, відстань від новобудови до сусідніх земельних ділянок має бути не менше 15 м, а до найближчого особняка – не менше висоти будинку, що зводиться.

Закон – за, мешканці – проти

На засіданні виконкому 9 травня управління архітектури та урбаністики знову представило МУО для будівництва ЖК на вул. Рудакі, 15-15а. На це засідання прийшли й мешканці району, які вимагали не погоджувати будівництво, доки забудовник не змінить проект і не зменшить висоту будинку.

Візуалізація забудовника

Тарас Лазуркевич купив ділянку на вул. Рудакі ще у 2003 році, а у 2005 – переїхав сюди у власний будинок. Із його слів, більшість мешканців, із якими він спілкувався, проти зведення новобудови у цьому мікрорайоні і на це є декілька причин.

«Це будівництво одразу починалось не правильно. Забудовник попередньо не повідомляв мешканців про свої наміри», – розповів ZAXID.NET Тарас Лазуркевич.

Він ініціював збір підписів проти новобудови поміж їхніх особняків й зібрав 56 голосів. Каже, обійшов не всі будинки, але в тих, де був, підписи проти будівництва ставили по двоє-троє повнолітніх мешканців району. Тарас Лазуркевич та інші мешканці наполягають, що в цьому районі можна будувати житло не вище двох поверхів, адже масштабніша забудова створить велике навантаження на старі мережі котеджів.

«Ми мешкаємо у приватному секторі малоповерхової забудови серед особняків та котеджів на півтора-два поверхи максимум. Громада категорично проти такої багатоквартирної забудови. Ця забудова не просто буде порушувати норми ДБН, буде великим навантаженням на вже старі мережі: електромережі, газопровід, водопровід, який працює на межі своїх потужностей, а й також просто зруйнує наше комфортне проживання у затишному, тихому районі Львова. Вони мають право будувати там, але тільки в такому архітектурному ансамблі, який там присутній: 2 особняки, 2 котеджі на 4, максимум 5 сімей. Але не в такому масштабі, який вони пропонують», – розповів під час засідання виконкому 9 травня Тарас Лазуркевич.

В управлінні архітектури натомість повідомили, що формально забудовник виконав усі юридичні процедури, аби отримати містобудівні умови, зокрема власники землі пройшли містобудівну раду та подали на розгляд ЛМР допустимий вид забудови.

«Двічі ми були на цій ділянці на виїздах, які самі ініціювали. Першого разу виїжджали з забудовником і наголосили на необхідності провести обговорення разом з мешканцями. А вдруге – ми виїжджали всі разом і заслухали позицію самих мешканців. Враховуючи розташування об’єкта, ми вважаємо, що найбільш характерним рішенням буде зазначити граничну висоту на відмітці 7,5 метрів від землі, що фактично співмасштабне з тим усім, що є збудовано там, навіть нижче», – зазначив в. о. керівника управління архітектури Роман Крушельницький.

Вуличка не витримає навантаження

Заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач у розмові з ZAXID.NET зазначив, що ключовою проблемою нового будівництва на вул. Рудакі є вузька дорога, яка дозволяє проїзд лише однієї машини, дві автівки там не розминуться.

«Насправді це проблема, бо з одного боку рано чи пізно дорогу треба буде розширяти, а з іншого – ми живемо тут і тепер, а надмірна кількість машин створить дуже великі проблеми», – сказав посадовець під час засідання виконкому.

Любомир Зубач уточнив, що ділянка належить до зони Ж-1, що передбачає індивільуальну житлову забудову й допускає будівництво до 4 поверхів. Однак ситуацію ускладнює те, що розширити дорогу на вулиці Рудакі неможливо, оскільки приватні господарства впритул прилягають до проїжджої частини, що добре видно на мапах Google Street View.

«По-перше, чотири поверхи там виглядають сперечливо – навколо є особняки і сформоване певне середовище. По-друге, заїзд доволі ускладнений, якщо збудувати там будинок на 42 квартири і на 44 машиномісця, то, відповідно, ці водії не зможуть розминутися», – сказав ZAXID.NET Любомир Зубач.

Він додав, що задля компромісу з мешканцями забудовник погодився власним коштом облаштувати заїзд до свого будинку з іншого боку, що хоч і здорожчує проект, утім робить розʼїзд авто зручнішим. Однак поки що мешканці мікрорайону на таку пропозицію не погоджуються і продовжують наголошувати на неприпустимості будівництва чотириповерхівки.

Тарас Лазуркевич пояснив у коментарі ZAXID.NET, що забудовник пропонував розширити дорогу власним коштом, демонтувавши паркани місцевих мешканців, якими ті загородили свої ділянки. Такий варіант мешканці вул. Рудакі також відкидають.

Ширина дороги на вул. Рудакі трохи більше двох метрів

Домовитись (не) вийде

За словами Любомира Зубача, цей випадок добре показує недосконалість законодавства, яке дає мінімальну можливість органу місцевого самоврядування впливати на параметри містобудівних умов. А також обмежує в часі, бо є лише 10 днів, щоб розглянути заяву й ухвалити рішення.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко запропонував зробити витяг із засідання виконавчого комітету, в якму зазначити позицію мешканців та надати для ознайомлення забудовнику.

«За законом він має право самостійно відкликати свою заяву, якщо розуміє, що може доопрацювати її. Максимум, що ми можемо видати, це позначка 7,5 метрів, а не 20, як того хоче забудовник. Ми всі розуміємо, що в такому рішенні має бути врахована позиція мешканців», – зазначив Андрій Москаленко.

10 травня Любомир Зубач повідомив ZAXID.NET, що забудовник погодився наразі відкликати подані на розгляд управління архітектури містобудівні умови та обмеження та доопрацювати проект. У коментарі ZAXID.NET PR-директор «Холдингу емоцій !Fest» Тарас Маселко цю інформацію підтвердив та зазначив, що представники «Майстерні будинків «Квітка»» зустрічались із мешканцями, тому наразі МУО відкликали, аби мати можливість урахувати зміни. На інші запитання, що стосуються проекту будинку та комунікації з мешканцями, він не відповів.

ТзОВ «Девелоперська компанія “Квітка”» зареєстроване у 2020 році. Його власниками через ТзОВ «Майстерня будинків “Квітка”» є бенефіціари «Холдингу емоцій !Fest» Андрій Худо, Юрій Назарук та Дмитро Герасімов.

Співвласником «Майстерні будинків “Квітка”», а саме під цим брендом компанія будує будинки, є Назар Городецький. Зі слів мешканців вул. Рудакі, саме він був на зустрічах та спілкувався з жителями сусідінх будинків. Він є колишнім помічником екс-депутата та неофіційного контролера «Інтергал-Буду» та сином екс-судді Галицького районного суду Людмили Городецької, яка, судячи з декларації, звільнилась у 2021 році.

Раніше Назар Городецький був власником ТзОВ «Розвиток нерухомості», що відоме скандалом із руйнуванням лічниці Шептицького на вул. Озаркевича, 4. До слова, за даними NGL.media, саме Галина Городецька й ухвалювала скандальні рішення по забудові на вул. Озаркевича.

Ще 10% «Девелоперської компанії “Квітка”» належить ТзОВ «Компанія з управління активами “Актив”». Її власниками є львівські підприємці Богдан Куспись та Іван Коцьо – бізнес-партнери Віталія Антонова, власника концерну «Галнафтогаз» (ОККО Group).

На сайті компанії вказано, що забудовник реалізував 6 проектів, іще три перебувають у процесі реалізації. Серед проектів забудовника – ЖК «Вільне місто» на вул. Буйка, житло в Брюховичах, де нещодавно виник скандал із вирубкою дерев, та інші.