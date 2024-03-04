Комісія міськради випадково заїхала на місце будівництва і виявила незаконне вирубування дерев

У Брюховичах забудовник продовжує вирубувати здорові дерева без жодних погоджень і дозволів. У понеділок, 4 березня, працівників будмайданчика застали безпосередньо за пилянням і спалюванням сосен та грабів. Про це повідомив заступник міського голови Львова Любомир Зубач.

«Сьогодні, коли разом з іншими працівниками Львівської міськради ми під’їхали на вул. Лікарську до майбутнього житлового комплексу з голосною назвою “Під зорями”, перше, що почули, – на ділянці активно різали бензопили. Недовго ми йшли на звук. І тут, як каже карний кодекс, всіх впіймали на гарячому. Частина робітників різала сосни та граби діаметром понад 60 см. Поруч – на купі розкрижовані дерева, а також багаття. Так замітали сліди…», – написав Любомир Зубач у Facebook.

Працівники міськради все зафіксували на фото і відео, викликали поліцію і склали відповідні протоколи на керівника ТзОВ. Кількість знищених дерев ще встановлюють.

Любомир Зубач зазначив, що комунальну ділянку орендує ТзОВ «Інтерміськбуд», а забудовує компанія «Квітка». Нещодавно у Брюховичах на вул. Лікарській, 12 забудовник самовільно зрізав 37 дерев. Дозвіл на оренду землі цій фірмі надала ще Брюховицька селищна рада. Нещодавно тут розпочали будівельні роботи, на які забудовник отримав дозвільні документи в Києві. Однак, як наполягає заступник міського голови Львова, забудовник не має жодного документа, який би дозволяв вирізати на міській ділянці дерева.

«Почалося все досить банально. На початку року згадане ТзОВ бере дозвіл в управління екології на зрізання двох дерев і навіть відшкодовує за них 15 тисяч гривень. Але, як зазвичай буває, так гарно пішло, що під зрізку потрапили ще 37 дерев. В управлінні екології ЛМР кажуть: давно не бачили такого зухвальства. Тому далі були різні комісії, поліція, протоколи і адмінштраф на 200 тисяч гривень. Це історія січня-лютого», – нагадав Любомир Зубач.

Сьогодні виявлена зрізка дерев – це вже другий зафіксований міською радою епізод самовільного вирубування дерев на цій ділянці землі комунальної власності.

Зазначимо, «Під зорями» – це новий проект девелоперської компанії «Квітка.Майстерня будинків», яку заснували у 2015 році і яка входить у Холдинг емоцій «!FEST». Компанія вже здала 14 будинків, новий проект «Під зорями» характеризує як «зелену та екологічну локацію з великою парковою зоною для прогулянок».