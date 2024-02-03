Збитки від зрізання 37 дерев оцінили у 200 тис. грн

Забудовник, який розпочав у Брюховичах будівельні роботи, самовільно зрізав 37 дерев. Комісія склала акт і зобовязала відшкодувати 200 тис. грн.

Як повідомили на сторінці департаменту агломерації ЛМР, ТзОВ «Інтерміськбуд» нещодавно розпочало будівельні роботи на вулиці Лікарській, 12 із порушеннями правил благоустрою. Без дозволів там зрізали 37 дерев. Місцеві мешканці звернулися у міськраду, і 2 лютого на місці працювала комісія, до якої увійшли представники АТУ, управління екології, керівника офісу громади. Замовник робіт на зустріч не прийшов.

Працівники Львівської міської ради склали протокол за ст. 152 АПкУ «Про порушення правил благоустрою». Відповідно до нього, замовник робіт має сплатити адміністративний штраф. Відповідно до акту обстеження зелених насаджень та земельної ділянки, сума відшкодування – близько 200 тисяч гривень за незаконно зрізані 37 дерев, повідомили в управлінні екології ЛМР.

«Наразі на вимогу офісу громади у Брюховичах прибрати частину дороги навколо будівництва, забудовник почистив її від болота. Заклав територію, звідки машини розвозили болото, бетонними плитами. Також зробив обабіч дороги стік води», – розповіли в офісі громади у Брюховичах.

Офіс громади також скерував вимогу загородити до кінця наступного тижня всю територію будівництва. Зараз загороджена лише частина з вулиці Високої. Якщо цієї вимоги не виконають, буде ще один протокол, який передбачатиме штраф.

Нагадаємо, минулого тижня на комунальній землі, яку орендує ТзОВ «Інтерміськбуд» у Брюховичах, самовільно зрізали 37 дерев. Відомо, що забудовник має дозвільні документи на будівництво житла, а також на два дерева, які зрізав раніше і відшкодував за них у міський бюджет понад 15 тисяч гривень. Дозвіл на оренду цій фірмі надала ще Брюховицька селищна рада.