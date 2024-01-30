На початку травня 2023 року чоловіка затримали та повідомили йому про підозру у хабарництві

Мостиський районний суд Львівщини виніс вирок майстру ДП «Мостиське військове лісництво» Володимиру Комаровському, який незаконно продавав деревину за хабарі. Суд призначив йому 51 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку суду, який винесли у січні 2024 року, Володимир Комаровський, працюючи на посаді майстра лісу «Мостиського військового лісництва» незаконно продавав деревину за хабарі. На початку грудня 2022 року до майстра лісу звернувся чоловік щодо купівлі ділової деревини. Володимир Комаровський заявив, що офіційно таке деревину не продають, але за домовленістю він зможе продати йому необхідну деревину під виглядом дров.

Чоловік погодився на умови майстра лісу, повідомив про це правоохоронців та діяв під їхнім контролем. Протягом грудня 2022 року – травня 2023 року Володимир Комаровський продав 52 м3 деревини за 46 тис. грн хабара. На початку травня чоловіка затримали та повідомили йому про підозру у хабарництві.

Володимир Комаровський уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Цю угоду затвердила суддя Світлана Гіряк, яка дослідила усі матеріали справи та визнала чоловіка винним у хабарництві, призначивши йому 51 тис. грн штрафу з позбавленням права працювати на певних посадах протягом року. На вирок ще може бути подана апеляція.