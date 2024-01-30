Галицький районний суд Львова виніс вирок львів’янину Олександру Белоконову, який купував та поширював інформацію з закритої бази прикордонників. Чоловік уклав угоду з прокурором та пообіцяв співпрацювати з слідством, тому суд звільнив його від дворічного тюремного ув’язнення, встановивши рік іспитового терміну.

Як вказано у вироку суду, який винесли у січні 2024 року, до Олександра Белоконова звертався його знайомий та просив з’ясувати, чи є заборони для перетину кордону для вказаних ним людей. Белоконову надсилали прізвища людей та через своїх знайомих він отримував інформацію з закритої бази прикордонників. Відомо, що до схеми залучали прикордонниць.

Знайомий Белоконова платив йому 150 доларів за інформацію щодо однієї людини. Одна з прикордонниць, з якою на пряму контактував обвинувачений, отримала 50 доларів за дані щодо двох чоловіків (згідно з домовленістю вона мала отримали 100 доларів за двох людей, але львів’янин не виконав обіцянку). З іншою прикордонницею Олександр Белоконов контактував через свого знайомого. Посередник отримував 100 доларів за дані про одну людину, з цих коштів прикордонниці платили по 1000 грн.

Згідно з вироком суду, відомо, що за такою схемою Олександр Белоконов отримав та продав інформацію щодо восьми людей. Наприкінці жовтня 2023 року львів’янина затримали правоохоронці. Щодо чоловіка порушили кримінальну справу через збут інформації з обмеженим доступом з закритої бази даних.

Олександр Белоконов уклав угоду про визнання винуватості з прокурором та пообіцяв співпрацювати зі слідством. Справу розглянула суддя Наталія Зубачик, яка дослідила усі матеріали та визнала львів’янина винним у вчиненні кримінального правопорушення. Суддя звільнила його від дворічного тюремного ув’язнення, встановивши рік іспитового терміну. На вирок ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, що у січні 2024 року ДБР повідомило про затримання двох львівських прикордонниць за продаж інформації з закритих баз даних.