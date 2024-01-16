39-річна та 49-річна інспекторки прикордонної служби отримали підозри за несанкціонований збут інформації

ДБР спільно з військовою контррозвідкою СБУ та відділом внутрішньої безпеки Держприкордонслужби викрили двох львівських прикордонниць, які продавали інформацію з державної бази даних контролю осіб, які перетинають державний кордон. Зняття інформації щодо одної особи коштувало 150 доларів.

Як розповіли у вівторок, 16 січня, у ДБР Львівщини, 39-річна та 49-річна інспекторки прикордонної служби працювали у різних підрозділах і не були знайомими, однак діяли за схожою схемою. До них через знайомих зверталися посередники з пропозицією за гроші перевіряти у базі даних інформацію щодо чоловіків призовного віку, які планували їхати за кордон.

«Зловмисниці копіювали з бази даних інформацію щодо наявності для певних осіб будь-яких заборон для виїзду за кордон. Зокрема, чи не розшукує їх військкомат як тих, хто уникає призову на військову службу. Зняття інформації з закритих баз даних щодо однієї особи коштувала 150 доларів США. Частину грошей брали посередники, до яких зверталися клієнти», – йдеться в повідомленні ДБР.

За такою схемою одна правоохоронниця продала дані щодо двох осіб, інша – щодо шести. Незаконно отриману інформацію надсилали через месенджери.

Двом прикордонницям повідомлено про підозру у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом (ч. 1 ст. 361-2 ККУ). Одній з них повідомлено про підозру ще й у несанкціонованому копіюванні інформації, що призвело до її витоку, вчиненому повторно (ч. 3 ст. 362 ККУ). Інспекторкам загрожує до шести років тюрми.

Правоохоронці подали клопотання про обрання їм запобіжних заходів та відсторонення від посад.

Раніше наприкінці жовтня правоохоронці затримали двох посередників, які передавали запити фігуранткам. Посередникам повідомили про підозру у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом (ч. 2 ст. 361-2 ККУ). Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі. Розслідування щодо них завершено, обвинувальний акт скерували до суду.