Турківський районний суд Львівщини визнав трьох працівників ТЦК винними у незаконному копіюванні інформації з закритих баз даних. Суд призначив їм дрібні штрафи по 170 грн кожному.

Як вказано у постановах суду, які винесли у січні 2024 року, працівники другого відділу Самбірського районного ТЦК та СП, зокрема посадовець відділу рекрутингу Леонід Ф., головна спеціалістка Христина Г. та старший інспектор Микола К., незаконно копіювали інформацію з обмеженим доступом без дозволу керівництва.

Працівники СБУ виявили незаконне копіювання даних та склали щодо трьох працівників ТЦК протоколи про адмінправопорушення, які підписали обвинувачені та письмово визнали свою провину.

Справи розглянув суддя Ростислав Ференц, який дослідив матеріали та визнав працівників ТЦК винними у адмінправопорушенні, призначивши по 170 грн штрафу кожному з конфіскацією незаконно виготовлених копій баз даних. Також кожен має сплатити по 605 грн судового збору. На постанови ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, що нещодавно ДБР провело обшуки у Львівському обласному ТЦК та СП. Правоохоронці розслідують вказівки не мобілізовувати працівників приватного бізнесу.