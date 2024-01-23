Стрийський міськрайонний суд Львівщини визнав винним у недбалому ставленні до військової служби Сергія К., який був відсутній на службі одну годину – чоловік спізнився на ранкове шикування. Суд призначив йому покарання – 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у січні 2024 року, старший лейтенант Сергій К. служить у одній з військових частин на території Львівщини. Вранці 27 грудня військовий спізнився на ранкове шикування – прийшов у військову частину о 09:00 замість 08:00. Сергій К. пояснив, що причина неявки була особиста і він не хотів озвучувати її командиру.

Щодо військового склали протокол про недбале ставлення до військової служби. У суді Сергій К. свою провину не заперечував. Справу розглянув суддя Руслан Шрамко, який дослідив усі матеріали справи та визнав Сергія К. винним у адмінправопорушенні, призначивши йому 17 тис. грн штрафу. Постанова ще може бути оскаржена.