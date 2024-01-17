Обшуки відбулися в справі про перевищення повноважень в умовах воєнного стану

Личаківський районний суд Львова 8 січня задовольнив клопотання слідчого ДБР та дозволив проведення обшуку у приміщенні Львівського обласного ТЦК та СП у рамках кримінального провадження, до якого може бути причетний теперішній керівник обласного ТЦК Артур Ніязов. Справа стосується вказівок не мобілізовувати на військову службу працівників м’ясопереробних підприємств «Барком» та «Родинна ковбаска». Станом на 17 січня обшуки вже відбулися.

Ухвалу суду про обшук в обласному ТЦК виклав у Facebook львівський активіст Ігор Фінканін, вона не оприлюднена в судовому реєстрі. У ДБР Львівщини та спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону підтвердили ZAXID.NET, що триває розслідування кримінального провадження за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану (ч.5 ст. 426-1 ККУ), зареєстрованого 21 грудня 2023 року. Обшуки вже відбулися.

«Вилучено документи, надається правова оцінка діям керівництва ОТЦК під час прийняття відповідних рішень. Наразі підозру нікому не оголошено. За результатами проведення необхідних слідчих (розшукових) дій та їх аналізу буде прийнято законне обґрунтоване рішення. Розслідування триває», – повідомили ZAXID.NET у спецпрокуратурі у сфері оборони. Більше інформації правоохоронці не розголошують, посилаючись на таємницю слідства.

Відповідно до згаданої ухвали, слідчий суддя Личаківського районного суду Львова Дмитро Рудаков задовольнив клопотання слідчих ДБР та надав дозвіл на проведення обшуку у приміщенні Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що на вул. Івана Франка у Львові, з метою вилучення речей і документів, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

А саме, суд дозволив вилучити листування між Львівським обласним ТЦК та СП, ТОВ «Барком» та ТОВ «Родинна ковбаска» щодо призупинення оформлення призову на військову службу під час мобілізації працівників цих підприємств, а також комп’ютерну техніку, ноутбуки, накопичувачі флеш-пам’яті та інші носії інформації, на яких виготовлялися (підроблялися) документи, мобільні телефони, якими велося спілкування та обговорення злочинної діяльності щодо призупинення призову окремих категорій громадян та інше.

З жовтня минулого року Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) очолює полковник Артур Ніязов. Він замінив на цій посаді Героя України, полковника Дениса Чаюка, якого звільнили через місяць після призначення.