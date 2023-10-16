Полковник Артур Ніязов замінив на посаді Дениса Чаюка

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив новим начальником Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) полковника Артура Ніязова.

«Львівщина має нового очільника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відповідно до наказу головнокомандувача Збройних сил України ним став полковник Артур Ніязов. Радий знайомству. Сьогодні нового керівника представлять колективу», – повідомив вранці понеділка, 16 жовтня, голова ЛОВА Максим Козицький. Керівник області побажав результативної роботи новому очільнику обласного ТЦК.

До цього полковник Артур Ніязов проходив службу на посаді начальника відділу планування оборонних ресурсів штабу військової частини А0796 (ОК «Захід»).

Нагадаємо, попереднього очільника Львівського обласного ТЦК та СП, Героя України, полковника Дениса Чаюка звільнили через місяць після призначення. Максим Козицький повідомив, що Денис Чаюк став заступником командира військової частини А4767 (10-й армійський корпус).