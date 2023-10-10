Денис Чаюк переведений на посаду заступника командира одної з бригад

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звільнив з посади начальника Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) полковника, Героя України Дениса Чаюка. Денис Чаюк обіймав цю посаду місяць.

Про звільнення Дениса Чаюка першим повідомило видання LvivMedia. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили в обласному ТЦК.

Причини звільнення Дениса Чаюка не розголошують. За попередньою інформацією, його перевели на посаду заступника командира одної з військових частин. Хто очолить Львівський обласний ТЦК, поки що невідомо.

41-річний полковник Денис Чаюк був начальником Львівського обласного ТЦК та СП з 4 вересня цього року. Раніше обіймав посаду заступника командира закарпатської 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. У квітні 2022 року указом президента нагороджений званням Героя України.