Новий начальник Львівського обласного ТЦК та СП Денис Чаюк

Наказом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного начальником Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) призначено 41-річного полковника, Героя України Дениса Чаюка. У понеділок, 4 вересня, нового керівника представили колективу.

Представив Дениса Чаюка на новій посаді у Львові виконувач обов'язків командувача ОК «Захід» Юрій Колос. На представленні були присутні керівники всіх районних ТЦК та СП.

41-річний полковник Денис Чаюк обіймав посаду заступника командира закарпатської 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Під час АТО брав участь у боях за Луганський аеропорт та Дебальцеве.

Під час повномасштабної російсько-української війни разом зі своїми бійцями стримував просування російських військ на Запоріжжі, знищивши велику кількість ворожої техніки та окупантів. У березні 2022 року під час визволення села Малинівка Запорізької області отримав поранення в ногу.

У квітні 2022 року указом президента нагороджений званням Героя України.

Дотепер Львівським обласним ТЦК (раніше обласний військкомат) з перервами з 2017 року керував 47-річний Олександр Тіщенко, який є депутатом Львівської облради від «Слуги народу». Він позбувся посади в серпні цього року після рішення РНБО щодо звільнення керівників усіх обласних ТЦК.