47-річний Олександр Тіщенко вдруге очолив обласний центр ТЦК у лютому 2022 року

Керівник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки [колишній військкомат] Олександр Тіщенко пішов із посади. Напередодні, на тлі низки корупційних скандалів, повʼязаних із посадовцями ТЦК, президент звільнив усіх керівників обласних територіальних центрів.

Про своє звільнення Олександр Тіщенко повідомив 18 серпня ну Facebook. Він подякував військовим за службу та окремо висловим подяку воїнам львівських батальйонів.

«Сьогодні для мене важливий день. Після багатьох років служби я залишаю посаду начальника Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Від початку війни з 2014 моя служба була насичена важкими викликами, досягненнями та навчанням. Я вдячний командуванню Генерального штабу ЗСУ за довіру та підтримку, керівництву Міноборони за можливість служити на благо нашої країни, а також усім членам нашої команди ТЦК та СП за успішну співпрацю та відданість справі», – написав він.

Якою роботою надалі буде займатися Олександр Тіщенко не повідомив, однак зазначив, що залишиться на службі. Не відомо також, хто замість Олександра Тіщенка очолить Львівський обласний ТЦК та СП.

47-річний Олександр Тіщенко обіймав посаду очільника обласного ТЦК у 2017-2020 роках. На місцевих виборах 2020 року він став депутатом Львівської облради від «Слуги народу» після чого звільнився з посади. У лютому 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення, Головнокомандував знову призначив Олександра Тіщенка на цю посаду.

Нагадаємо, тиждень тому РНБО рекомендувала головнокомандувачу Валерію Залужному ухвалити рішення про звільнення всіх керівників обласних ТЦК та СП та перевірити їх на корупцію. 17 серпня президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.