46-річний Олександр Тіщенко вже обіймав посаду начальника Львівського обласного військкомату у 2017-2020 роках

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив нового начальника Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Ним став депутат Львівської облради від «Слуги народу» Олександр Тіщенко, який раніше вже очолював обласний військкомат.

«У ці історично важливі для нас дні в боротьбі з російським загарбником рішенням головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенанта Валерія Залужного було призначено мене начальником Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримку», – повідомив Олександр Тіщенко у суботу, 26 лютого, у Facebook.

Олександр Тіщенко подякував за довіру та пообіцяв виконати усі поставлені перед ним завдання.

46-річний Олександр Тіщенко у 2017-2020 роках вже обіймав посаду начальника Львівського обласного військкомату. На місцевих виборах 2020 року він став депутатом Львівської облради від «Слуги народу» після чого звільнився з посади головного військового комісара області.