Олександр Тіщенко обіймав посаду головного військового комісара Львівщини 4,5 року

Військовий комісар Львівського обласного військового комісаріату Олександр Тіщенко звільняється з посади. Попередньо відомо, що він переходить на нове місце праці в Києві.

«Хочу подякувати всьому особовому складу Львівського обласного військового комісаріату, районних та міських військових комісаріатів за плідну співпрацю. Відсьогодні я припиняю виконувати обов’язки військового комісара Львівщини», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сторінці обласного військового комісаріату у понеділок, 7 грудня.

45-річний Олександр Тіщенко перебував на посаді обласного військового комісара Львівщини протягом 4,5 року. Нещодавно він став депутатом Львівської облради від «Слуги народу».

У вівторок, 8 листопада, планується представлення нового обласного військового комісара, однак його прізвище наразі не розголошують. Так само у військкоматі не повідомляють, на яку посаду в Міністерстві оборони перейде працювати Олександр Тіщенко.