Дмитро Бобров досі був заступником військового комісара Одеської області

Військовим комісаром Львівського обласного військового комісаріату призначили 42-річного полковника Дмитра Боброва з Одеси.

Як повідомили ZAXID.NET у Львівському обласному військкоматі, представлення нового військового комісара відбулося у вівторок, 8 грудня. Представив Дмитра Боброва командувач військ оперативного командування «Захід» Сергій Шаптала.

Дмитро Бобров упродовж останніх трьох років працював на посаді заступника військового комісара Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (обласного військкомату). Раніше очолював один із районних військових комісаріатів Одещини.

Олександр Тіщенко, який очолював Львівський обласний військовий комісаріат 4,5 року, звільнився 7 грудня. Попередньо відомо, що він перейде на нову посаду у Міноборони в Києві, однак на яку саме, наразі невідомо.