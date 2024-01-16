Правоохоронці провели обшуки в міському військкоматі

В Тернополі в міському військкоматі правоохоронці затримали працівника ТЦК за хабара від ухилянта. Військовослужбовець вимагав в 26-річного тернополянина 1500 доларів за допомогу в ухиленні від призову. Офіцер за ці кошти обіцяв допомогти оформити відстрочку через навчання в приватному коледжі.

Поліцейські спільно з працівниками СБУ Тернопільщини провели обшуки 12 січня в приміщенні Тернопільського військового комісаріату. Під час слідчих дій було встановлено, що працівник ТЦК вимагав гроші від 26-річного тернополянина за свої послуги в уникненні мобілізації.

«За даними слідства, інструктор відділення рекрутингу обіцяв місцевому жителю вирішити питання про постановку його на військовий облік та надання йому відстрочки від призову під час мобілізації у зв’язку із вступом у коледж. Напередодні призовника зарахували у місцевий навчальний заклад на платну форму навчання», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини у вівторок, 16 січня.

Свої послуги працівник центру комплектування оцінив у 1500 доларів Правоохоронці задокументували одержання ним частини раніше обумовленої неправомірної вигоди в сумі 500 доларів. Прокурори Тернопільської обласної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (Одержанні неправомірної вигоди з використанням наданого їй службового становища, поєднане із вимаганням).

Підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Його відсторонено від займаної посади. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років, з конфіскацією майна.