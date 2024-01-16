Поліцейські та працівники СБУ провели обшуки в приміщенні міського військкомату

Працівник Тернопільського територіального центру комплектування та соціальної підтримки допомагав організованій групі виготовляти довідки ВЛК та документи про зняття з військового обліку. Канал незаконного переправлення організував безробітний тернополянин. До цієї справи долучив ще трьох своїх знайомих, незаконну роботу також запропонував працівнику Тернопільського ТЦК, на яку той погодився.

Під час досудового розслідування працівники поліції встановили, що заробляти на ухилянтах бізнесмени почали ще з серпня 2022 року. Кожен з організованої групи виконував чітко поставленні завдання. Організатор у Тернополі на одному з масивів винайняв нежитлове приміщення й облаштував там офіс.

«Чоловік відкрив підпільну фірму, виготовив необхідні печатки та штампи, а після цього створив електронні адреси, куди клієнти-ухилянти скидали свої особисті дані. Чоловіків, які бажали нелегально виїхати за кордон, шукав сам організатор. Троє спільників оформляли документи, а консультував у заповненні бланків офіцер ТЦК», – повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 16 січня.

З одного ухилянта чоловіки брали 3000 доларів. Заробіток ділили між собою пропорційно до складності виконаної роботи. Документи на гроші обмінювали на нейтральній території – в одному зі спортивних залів обласного центру. За 11 місяців підозрювані виготовили понад 30 документів для безперешкодного виїзду ухилянтів. Проте багатьох з них піймали на кордоні з фальшивими довідками.

Слідчі оголосили підозру оголосили підозру організатору, трьом спільникам та працівнику ТЦК за трьома статтями Кримінального кодексу, а саме відповідно до ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою), ч. 3 ст. 358 (Підроблення офіційних документів, вчинене повторно, організованою групою) та ч. 3 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення організованою групою, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи). Справа вже передана до суду. Членам злочинної групи вже обрали запобіжні заходи.

Чоловіка загрожує позбавленням волі на строк до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.