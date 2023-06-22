За допомогою цієї схеми з України виїхало кілька десятків чоловіків призовного віку

Житель Кременця кілька місяців за допомогою чужих електронних ключів вносив неправдиву інформацію до системи «Шлях» і тим самим допоміг виїхати за кордон десяткам ухилянтів. За внесення особистої інформації до державного порталу з кожного з чоловіків просив різні суми. Затримали зловмисника на території прикордонного пропускного пункту.

За діяльністю жителя Кременця правоохоронці стежили і документували його незаконні дії кілька місяців. Поліцейські з'ясували, що чоловік працює у фінансовій установі, а тому мав безперешкодний доступ до електронних ключів різних підприємців.

Чоловіка затримали на прикордонному пропускному пункті

«Чоловік налагодив "бізнес", скориставшись воєнним станом. Підозрюваний мав доступ до електронних цифрових підписів фізичних осіб-підприємців, які здійснювали міжнародні перевезення. Він без відома підприємців вносив дані військовозобов'язаних до інформаційної системи «Шлях»», — розповів керівник міграційної поліції Олександр Буняк.

Таким чином зловмисник допоміг кільком десяткам чоловіків призовного віку виїхати за межі України під час дії воєнного стану. А за свої послуги отримав грошову винагороду. Жителя Кременця затримали на контрольно-пропускному пункті на кордоні України. Правоохоронці оголосили йому підозру відповідно до ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 5 ст. 361 КК України (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж). Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до п’ятнадцяти років.