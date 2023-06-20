Організаторами схеми виявилося подружжя 56-річних львів'ян і 23-річна мешканка Золочівського району

Поліція та СБУ викрили схему виїзду за кордон чоловіків призовного віку, організаторами якої виявилося подружжя зі Львова та 23-річна військовослужбовиця, жителька Золочівського району. За виготовлення документів для ухилянтів вони брали 5 тис. доларів.

«Встановлено, що троє зловмисників забезпечували військовозобов’язаних документами про непридатність до військової служби для уникнення мобілізації. За свої послуги зловмисники вимагали 5000 доларів США», – повідомили у вівторок, 20 червня, в поліції Львівщини.

За даними поліції та СБУ, тікати ухилянтам за кордон допомагали 23-річна жителька Золочівського району, а також подружжя 56-річних львів'ян. У спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону уточнили, що наймолодша спільниця виявилася військовослужбовицею.

Затримання відбулося під час передачі грошей біля Львова

Організатори схеми продавали військовозобов’язаним документи для уникнення мобілізації за станом здоров’я (встановлення групи інвалідності) з подальшим зняттям з військового обліку та можливістю виїзду за кордон. Правоохоронці затримали фігурантів неподалік Львова під час одержання грошей.

Затриманим повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон (ч.3 ст.332 ККУ). Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки. Правоохоронці встановлюють інших причетних до схеми осіб.