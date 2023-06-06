Львівська ОВА дозволила виїзд за кордон через систему «Шлях» низці сумнівних волонтерських організацій, а також пов’язаним між собою організаціям, які взагалі не були помічені у волонтерській діяльності. Серед них – колишній радник голови ОВА Олексій Шевчук, який майже рік очолював координаційний штаб із питань гумдопомоги. Про це повідомило антикорупційне видання «Наші гроші. Львів».

Журналісти отримали доступ до наказів ЛОВА, за якими різні організації просили про виїзд близько 32 тисяч людей. Ідеться про майже 1800. У двадцятці організацій, які отримали найбільше погоджень на виїзд чоловіків, наприклад, «Львівський IT кластер» (280 осіб), «Народна самооборона Львівщини» (200), чи «Фонд допомоги Україні «Рух у майбутнє» (365), ініціатором створення якого є футбольний клуб «Рух» Григорія Козловського.

Серед регулярних заявників до Львівської ОВА є й такі організації, про яких нічого невідомо. Серед них – благодійний фонд «Чистий Київ», який називають одним із головних партнерів ЛОВА з питань гуманітарного допомоги. Ця організація була створена ще в 2020 році, а в кінці березня 2022 з’явилась сторінка у Facebook, з кінця березня 2022 року вона неактивна.

Загалом для «Чистого Києва» Львівська ОВА видала дозволи на виїзд майже 400 чоловіків, зокрема, й для дуже сумнівних. Наприклад, у травні 2022 року завдяки такому дозволу виїхав і не повернувся чотири рази судимий мешканець Старосамбірського району Іван Мочульський, оголошений у розшук. Керівник та засновник фонду «Чистий Київ» 37-річний Максим Ткачик також виїхав з України ще у серпні минулого року.

«Благодійний фонд Степана Бандери» отримав 295 дозволів. Його керівник Ігор Фесан перевозив через фонд гуманітарну допомогу на запит ЛОВА. Допомогу доставляли на спільний склад, яким керував тодішній керівник координаційного штабу з питань надання гуманітарної допомоги ЛОВА та радник голови ЛОВА Максима Козицького Олексій Шевчук. Журналісти виявили низку організацій, пов’язаних із Шевчуком та адвокатським об’єднанням Barristers, екс-партнером якого він є.

До прикладу, однією із найбільш активних організацій, яка користувалась «Шляхом», є створена дев’ять місяців тому благодійна організація «Наші добрі справи», від якої дозвіл на виїзд отримали 270 людей. Ця організація зареєстрована за фейковою адресою, а людини, яка вказана керівником – не існує.

У двадцятку лідерів потрапив і київський фонд «Байрактар» (220 осіб), заснований влітку 2022 року 19-річним Денисом Синявським, який зараз є підозрюваним у кримінальному розслідуванні щодо незаконного переправлення чоловіків за кордон. За версією слідства, він налагодив схему, за якою Львівська ОВА вносила в систему «Шлях» чоловіків. Така «послуга» коштувала 2500 доларів.

Також журналісти виявили ще низку фондів, заснованих помічниками Шевчука – фонд «Слава нації України!» створений сім місяців тому та фонд «Українські котики». Представники фондів відмовились розповісти журналістам про свою діяльність, зазначивши, що ця інформація конфіденційна.