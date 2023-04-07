28-річний Михайло Міхняк причетний до незаконного переправлення 24 ухилянтів

Львівська обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо керівника громадської організації «Корпус сприяння армії» Михайла Міхняка, якого звинувачують у вивезенні за кордон 24 ухилянтів. Про це 7 квітня повідомило антикорупційне видання «Наші гроші. Львів».

За даними слідства, колишній депутат Рудківської міськради Самбірського району, 28-річний Михайло Міхняк у 2022 році заснував ГО «Корпус сприяння армії». Саме через цю громадську організацію, за версією прокуратури, він займався незаконним переправленням військовозобов'язаних чоловіків за кордон. З його допомогою з України виїхали і не повернулися назад 24 чоловіки.

7 березня, львівська поліція повідомила про затримання зловмисника, який допоміг військовозобов'язаним чоловікам втекти за кордон. Згодом виявилося, що йдеться саме про Михайла Міхняка. Під час обшуків у нього вдома поліція знайшла печатки, чорнові записи та документи. У соцмережах Михайло Міхняк представляється помічником заступника голови Львівської обласної ради Юрія Холода. Сам Юрій Холод цю інформацію спростовує.

Однак журналісти з’ясували, що Юрій Холод таки вів приватне листування із Михайлом Міхняком, яке стосувалося виїзду чоловіків призовного віку за кордон за допомогою системи «Шлях», ще й оприлюднили скріншот переписки.

29 березня прокуратура повідомила Михайлу Міхняку про підозру за трьома статтями – ч. 2 ст. 332, ч.1 ст. 366, ч. 3 ст. 368-3 ККУ. Тепер прокуратура передала обвинувальний акт щодо Михайла Міхняка до Самбірського міськрайонного суду.