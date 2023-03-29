Михайлові Міхняку загрожує до 7 років у тюрмі

28-річний Михайло Міхняк – колишній депутат Рудківської міськради Самбірського району, який представлявся помічником заступника голови Львівської обласної ради Юрія Холода, у вівторок, 28 березня, став офіційно підозрюваним у кримінальному провадженні. Якщо раніше правоохоронці заявляли, що чоловік може бути причетним до злочину, то тепер йому вручили підозру одразу за трьома статтями. Міхняка підозрюють у незаконному переправленні військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон, службовому підробленні та підкупі службової особи.

Михайло Міхняк є головою ГО «Корпус сприяння армії», яку він заснував минулого року. Саме через цю громадську організацію він займався незаконним переправленням військовозобов'язаних чоловіків за кордон. З його допомогою з України виїхали і не повернулися назад 24 чоловіки.

«Підозрюваний складав і подавав відповідні документи до Львівської обласної військової адміністрації. У них він просив дозвіл на виїзд за межі країни призовника як волонтера від організації. Після отримання відповідного дозволу, відомості про військовозобов’язаного вносились у систему «Шлях». Таким чином призовники безперешкодно виїжджали за кордон під виглядом водіїв-волонтерів від громадської організації», – розповіли у прокуратурі.

Слідчі повідомили Міхняку про підозру у вчиненні трьох кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч.1 ст.336 (службове підроблення) та ч.3 ст.368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, що загрожує Михайлу Міхняку – позбавлення волі на строк до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Нагадаємо, три тижні тому, у вівторок, 7 березня, львівська поліція повідомила про затримання зловмисника, який допоміг військовозобов'язаним чоловікам втекти за кордон. Згодом виявилося, що чоловік є колишнім депутатом Рудківської міськради Самбірського району, а зараз представляється помічником заступника голови Львівської обласної ради Юрія Холода, а на своїй сторінці у Facebook Михайло Міхняк вказав, що працює у Львівській обласній раді. Під час обшуків вдома у Міхняка поліція знайшла печатки, чорнові записи та документи. Сам Юрій Холод спростував інформацію про те, що Міхняк був його помічником.

Згодом журналісти з'ясували, що заступник голови Львівської облради Юрій Холод таки вів приватне листування із 28-річним Михайлом Міхняком, яке стосувалося виїзду чоловіків призовного віку за кордон за допомогою системи «Шлях», ще й оприлюднили скріншот переписки.